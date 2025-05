GeenStijl Andere Tijden! We nemen u mee naar Koningsdag 2019 in Amersfoort. De NOS - toen ook al niet eerlijk - had keurig met XR Nederland geregisseerd dat XR Nederland in beeld mocht komen tijdens het bezoekje van De Koning. Kijk toch eens hoe mooi alles getimed is, alsof ze een teken krijgen springen de activisten het water in "om aandacht te vragen voor het klimaat", deze gratis Zendtijd voor Politieke Partijen van DIK TWEE MINUTEN werd heerlijk aan elkaar gebabbeld door Activist Kersseboom. Regie wacht ook keurig tot de hele XR-vlag is uitgerold & weer ff terugpannen. Martin Bosma (PVV) destijds woest natuurlijk, wegens oneerlijke verslaggeving, nepneutraliteit en misleidende frames, maar dat was in een tijd dat Bosma nog weleens woest was. Anno 2025 is de NOS, de NVJ en Thomas Bruning woest. HAHAHA, sliep uit.