Het gaat om de bovenste foto in dit NOS-artikel (linkje wegens copyright, red.) over de aanval van het Israëlische leger op het Gazaanse café Al-Baqa. Die zou in scène zijn gezet. Het probleem is alleen: daar hebben wij nog geen enkel overtuigend bewijs van gezien. Sterker nog: alles wijst erop dat de foto echt na de aanslag is gemaakt. De vrouw die erop te zien is, is hoogstwaarschijnlijk de Palestijnse journaliste Bayan Abu Sultan. Dat is een nogal activistisch type dat op 7 oktober onder meer deze en deze tweet plaatste.

Het heeft er echter alle schijn van dat deze video's juist ná de foto zijn gemaakt. De eerste aanwijzing daarvoor is dat de video's allebei oorspronkelijk geplaatst lijken te zijn door mensen die juist wilden laten zien dat Bayan na de aanval nog in leven was. De eerste video vonden we hier op Instagram terug bij de Palestijnse journalist Hassan Salem, met als bijschrift "Journalist Bayan Abu Sultan was injured after the Al-Baqa Cafe on the Gaza beach was targeted." De tweede video is hier geplaatst door cameraman Mohemmed Abusalama met als commentaar: "Praise be to God for the safety of my sister Bayan after the targeting of Al-Baqa Café west of Gaza City. Bayan is safe and well -thank you to everyone who inquired about her condition."

Het kán natuurlijk dat deze twee collega's en vermoedelijke medestanders van Bayan Abu Sultan per ongeluk video's hebben gepost waarin ze wordt opgemaakt om voor een foto te poseren, maar het is wel een beetje vreemd. Als het allemaal een duivels spel van propaganda is, waaro zou je je bedrog dan zo open en bloot met de wereld delen? En is het niet veel waarschijnlijker dat de video's zijn opgenomen nadat Bayan door hulpverleners is opgevangen, en dat we zien dat ze haar gezicht inspecteert, en later vooral opgelucht is dat ze niet zwaarder is getroffen door de aanval?

Bovendien valt er nog iets op aan de tweede video: Bayan heeft daar namelijk pleisters op haar ellebogen. Op de foto boven het NOS-artikel zijn haar ellebogen niet te zien, maar als je naar de site waar de NOS de foto vandaan heeft (foto 15380261l) gaat, zie je dat haar armen wel in beeld zijn en dat ze geen pleisters op heeft. Het zou natuurlijk kunnen dat ze helemaal vol bloed is geschminkt en dat ze toevallig een paar pleisters op haar elleboog had die later zijn verwijderd. Dat is niet onmogelijk. Maar noemt u ons maar naïef, wij geloven toch dat het een stuk waarschijnlijker is dat ze die pleisters is later kreeg opgeplakt en dat de video dus van na de foto is. De stelling dat Bayan speciaal voor de foto op de NOS is geschminkt beoordelen wij dan ook als onwaarschijnlijk.

UPDATE: Hier ook uitgebreide factcheck