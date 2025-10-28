achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

EINDELIJK! Het NOS SLOTDEBAT

hee kijk, lijsttrekkers

Hoera! We mogen weer. Naar lijsttrekkers kijken. En vanavond mogen bijna alle partijen MEEDOEN. Eerst om 19:00 uur de lijstrekkers van de kleine partijen ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK, VOLT, SGP en Forum voor Democratie, en dan om 20:30 uur de lijstrekkers van de Grote Partijen, zoals daar zijn Jimmy "euwe euwe"" Dijk, DJ Jopie Eerdmans, Dilan Hysteriöz-Uitsluitgöz, Henri Hamas, Rob "vrouwenhaat" Jetten, Lientje "New Holland" van der Plas, Eddy Daarhebjem, Frans Timmermans (foto) en Geert "vermoeid" Wilders. Debatten zijn opgedeeld in "themablokjes" dus u kunt ook gewoon lekker gaan sporten of iets op streaming koekeloeren. Na afloop Jan Slagter in alle talkshows om te vertellen dat Rob Jetten te vaak op tv is. Sterkte. PS: Bovenstaand plaatje = GEEN AI. LIVESTREAM

UPDATE - Eerder dan verwacht is daar ineens de laatste peiling van Maurice de Hond, met PVV en GL-PvdA op 23 zetels en daarachter VVD en D66 op 22. Plaatje na de breek.

WAARGEBEURDE BEELDEN (geluid aan)

Peiling De Hond

Over Maurice de Hond gesproken

Tags: nos, slotdebat, tk2025
@Pritt Stift | 28-10-25 | 19:00 | 668 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Uw stem is hun missie

Democratie begint met luisteren naar de stem van de kiezer

@Feynman | 25-10-25 | 19:33 | 336 reacties

LIVE Tour - De Etappe des Doods

Draaien, Keren, Dalen, Klimmen, Stoempen, Gladiolen

@Pritt Stift | 16-07-25 | 14:55 | 91 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.