Hoera! We mogen weer. Naar lijsttrekkers kijken. En vanavond mogen bijna alle partijen MEEDOEN. Eerst om 19:00 uur de lijstrekkers van de kleine partijen ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK, VOLT, SGP en Forum voor Democratie, en dan om 20:30 uur de lijstrekkers van de Grote Partijen, zoals daar zijn Jimmy "euwe euwe"" Dijk, DJ Jopie Eerdmans, Dilan Hysteriöz-Uitsluitgöz, Henri Hamas, Rob "vrouwenhaat" Jetten, Lientje "New Holland" van der Plas, Eddy Daarhebjem, Frans Timmermans (foto) en Geert "vermoeid" Wilders. Debatten zijn opgedeeld in "themablokjes" dus u kunt ook gewoon lekker gaan sporten of iets op streaming koekeloeren. Na afloop Jan Slagter in alle talkshows om te vertellen dat Rob Jetten te vaak op tv is. Sterkte. PS: Bovenstaand plaatje = GEEN AI. LIVESTREAM

UPDATE - Eerder dan verwacht is daar ineens de laatste peiling van Maurice de Hond, met PVV en GL-PvdA op 23 zetels en daarachter VVD en D66 op 22. Plaatje na de breek.