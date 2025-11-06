HO. Geert Wilders heeft toch gewonnen, en NIET Robje Jetten. Bel maar een andere verkenner, deze kan terug naar de NS. Alles kan weer helemaal vanaf het begin beginnen. RTL Datagraver heeft alle voorkeurstemmen van alles en iedereen opgeduikeld en dat levert interessante inzichten op. Er hebben 30.000 mensen voor janjoker op KOEKOEK van Volt gestemd roflol, en er is ook iemand met NUL NIKS NAKKES ZERO. Klikkker de klik. 73 snoeiharde pagina's cijferlijsten met het uiteindelijke eindoordeel HIERRRR