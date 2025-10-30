Bedankt Janneke dat je GSHQ hebt omgetoverd tot heerlijke bruine kroeg. Bedankt Dario, Rick & Pip voor het opbouwen, de techniek, het camerawerk, het geluid en het uithoudingsvermogen. Bedankt Maurice de Hond voor het na al die jaren nog steeds zijn van De Allergrootste. Bedankt Dennis Brouwer dat je de kroonprins bent, en bedankt Ronaldo dat jij ook een kroonprins bent. Bedankt Tom Staal voor wéér een machtige nachtshow en natuurlijk voor het al jarenlang zijn van Ons Gezicht. Bedankt Zorro & Schots, scheef voor de instartjes en de stress die we nu niet meer hebben, bedankt Spartacus voor het zijn van onze allerbeste vriend, bedankt Dorbeck voor het contact met de gasten, bedankt Di voor het regelen van werkelijk alles, bedankt GU voor het modden, bedankt Pritt voor het allround bewaken van het fort, bedankt Schot voor je positieve energie en je dapp're pogingen adverteerders binnen te hengelen (psst: michiel@geenstijl.nl) en bedankt koningen & koningin Victor, Geerten, Sonny & Kim, en Elias bedankt voor het zingen en de lol. Maar natuurlijk vooral bedankt: JULLIE. Voor het kijken, voor de vragen, voor het lachen, voor de pizza's en voor het mede mogelijk maken.

En met zoveel zo weinig mensen maken we dus een nachtvullende trending livestream, zonder subsidie en zonder belastingpoet, met ongeveer 825 fte minder dan de NOS (stopte nog voor 01.00 uur). Steun GeenStijl met een paar euro per maand!