achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

GSHQ - The day after the day after

De Uitslagenshow

Paar foto's nog en daarna kappen we ermee en gaan we weer Moedig Voorwaarts naar nieuwe avonturen, maar toch nog even dit. Bij de NOS huren ze namelijk gewoon een paar dure schoonmaakbedrijven in om na afloop de boel te poetsen, toch gratis geld genoeg, maar wij moeten dat tussen het stukkies tikken door helemaal zelluf doen - draagt allemaal bij aan de ervaring enzo. En omdat we gisteren na een heel korte nacht met katers, mannengriep, uitbuikbierend, nagenietend en glunderend maar effe op de bank zijn blijven hangen, kwamen we vanochtend binnen op een geleefd GSHQ. Het rook naar hond en het rook naar spek. Het rook naar staal en vlam en boon. En naar bitterbal, bier, kaas, worst, pizza (dank nog), nog meer bier, heel veel cola zero (wie drinkt dat in godsnaam), tachtig blikjes groene ijsthee van Maurice, twintig door Ronaldo opengetrokken zakjes Croky bolognese, naar oude appeltaart en naar peuken en de boel dampte na van bloed, zweet & tranen. Het rook naar de overwinning. Bloed aan de paal, het pand heeft karakter. Feestje, binnenkort?

GSHQ Steunfonds, slechts € 50 per jaar

Tags: uitslagenshow, tk2025, geenstijl, gshq
@Mosterd | 31-10-25 | 15:00 | 131 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

BEDANKT allemaal

Voor het kijken naar de Grote GeenStijl Uitslagenshow!

@Mosterd | 30-10-25 | 13:37 | 222 reacties

LIVE. De Grote GeenStijl Uitslagenavond 2025

DE HELE NACHT +++ ALLE UITSLAGEN +++ DUIDING +++ ANALYSE +++ GEZELLIGHEID

@Mosterd | 29-10-25 | 20:30 | 2533 reacties

Feynman en/of Feiten – Uw stem is hun missie

Democratie begint met luisteren naar de stem van de kiezer

@Feynman | 25-10-25 | 19:33 | 336 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.