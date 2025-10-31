Paar foto's nog en daarna kappen we ermee en gaan we weer Moedig Voorwaarts naar nieuwe avonturen, maar toch nog even dit. Bij de NOS huren ze namelijk gewoon een paar dure schoonmaakbedrijven in om na afloop de boel te poetsen, toch gratis geld genoeg, maar wij moeten dat tussen het stukkies tikken door helemaal zelluf doen - draagt allemaal bij aan de ervaring enzo. En omdat we gisteren na een heel korte nacht met katers, mannengriep, uitbuikbierend, nagenietend en glunderend maar effe op de bank zijn blijven hangen, kwamen we vanochtend binnen op een geleefd GSHQ. Het rook naar hond en het rook naar spek. Het rook naar staal en vlam en boon. En naar bitterbal, bier, kaas, worst, pizza (dank nog), nog meer bier, heel veel cola zero (wie drinkt dat in godsnaam), tachtig blikjes groene ijsthee van Maurice, twintig door Ronaldo opengetrokken zakjes Croky bolognese, naar oude appeltaart en naar peuken en de boel dampte na van bloed, zweet & tranen. Het rook naar de overwinning. Bloed aan de paal, het pand heeft karakter. Feestje, binnenkort?