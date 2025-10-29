KIJK vanavond én vannacht: de GS Uitslagenshow!
Waar anderen stoppen gaan wij door: kijk vanavond én vannacht naar de Grote GeenStijl Uitslagenshow! Vanaf 20:45 uur tot in de vroege morgen, geen eindtijd, gewoon tot de stemmen geteld zijn. Alle uitslagen, prognoses en mogelijke coalities krijgt u van peilkoning Maurice de Hond, die in woord, gebaar en met kaarten wordt ondersteund door data scientist Dennis Brouwer en onze hoofdredacteur Frank Tieskens. Aan tafel duiding van media-icoon Victor Vlam, democratie-expert Geerten Waling, politiek talent Sonny Spek, fiscaal jurist en allround internetfenomeen Kim Boon en natuurlijk onze eigen Timon Dias. Politieke junkies, gezelligheidsmensen, discussiezoekers, jongeren, bankhangers, studenten, nachtbrakers, nerds, chaoten, liefhebbers: WELKOM. Vanavond én vannacht. GeenStijl.nl, YouTube, Salto. Tot dan!
