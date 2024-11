Dit weekend zijn de laatste Tweede Kamerverkiezingen alweer een jaar geleden en dat is - zeker na afgelopen week - toch een mooi moment om je te laven aan een potje "HOE GAAT HET NOU met de virtuele zeteltjes". Het antwoord van Maurice de Hond: voor de meeste regeringspartijen die niet de PVV (+1) zijn SLECHT. De VVD staat 4 zetels in de min, niet zo erg als het in eerdere peilingen is geweest maar toch aardig kut voor Dilan. BBB lukt het nog om de 0 te houden maar ZO DE TANDJES DAN HEB JE NSC die zakt naar een dieptepunt van 3 ZETELS. De meeste zetels van NSC worden weggevroten door het CDA, al een tijdje de grootste stijger. Nature is healing.