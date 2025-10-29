En dan schakelen we nu LIVE over naar onze stamkroeg waar we het Feest der Democratie uitluiden met het laatste nieuws, alle uitslagen, analyse, duiding, voorspelling, bier, bitterballen, muziek en allerhande kritiek. Onder bezielende leiding van Tom Staal krijgt u alle informatie van peilkoning Maurice de Hond, data scientist Dennis Brouwer en hoofdredacteur Frank Tieskens, die samen een datamodel hebben gecomputerd waarbij we iedere gemeenteuitslag kunnen vertalen naar landelijke implicaties. Duiding komt van Victor Vlam, Geerten Waling, Sonny Spek, Kim Boon en Timon Dias, de muzikale omlijsting komt van Elias van Hees, er duiken vast nog wel wat tropische verrassingen op aan de inspreektafel en dan hoeft u alleen nog maar te: KIJKEN. Nu LIVE, tot diep in de nacht: de Grote GeenStijl Uitslagenavond 2025, mede mogelijk gemaakt door Holland Gold. Voorts hebben we úw hulp nodig. Waardeert u de kijkervaring, steun GeenStijl met een paar euro per maand!

Update - FRANS TIMMERMANS TREEDT TERUG