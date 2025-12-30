achtergrond

Politie houdt Syrisch IS-lid (29) aan in Vlissingen, beraamde mogelijk terroristische aanslag rond kerst

BINGO

Verliep uw kerst, op wat fik in de gourmetpan en gegooi met borden na, ook tamelijk rustig? Dat had maar zo anders kunnen zijn. De politie hield op 18 december een 29-jarige man uit Syrië aan in VLISSINGEN, die net als een 33-jarige Syrische asielzoeker in Dronten van plan was het lichtjesfeest te verpesten met bloedvergieten, dood en verderf (soort islamitische Gniep, red.). 'Uit informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kwam naar voren dat de man op social media uitlatingen had gedaan over het plegen van een terroristische aanslag in Europa rondom de kerstdagen en lid zou zijn van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS)', zo meldt het OM. Hoelang dit lieverdje al in ons land rondliep en hoe en waar hij precies zijn politieke statement wilde maken, is niet bekend. Afijn, op de valreep dus weeer een klassieke Sargentiniër erbij op de inmiddels toch wel grote hoop.

Tags: sargentinier, Islamitische Staat, vlissingen
@Zorro | 30-12-25 | 18:00 | 36 reacties

