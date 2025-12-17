In azc Dronten mag helemaal niks meer, zelfs geen terroristische aanslag plannen. Het OM schrijft: "Een Syriër die mogelijk plannen had om een terroristische aanslag te plegen is op vrijdag 28 november aangehouden in Dronten. Uit informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kwam naar voren dat de verdachte het jihadistische gedachtegoed aanhangt en op zoek was naar een vuurwapen om een aanslag mee uit te voeren. Een concreet doelwit was er nog niet. De 33-jarige man verbleef sinds afgelopen zomer in een azc in Dronten in Flevoland, waar hij ook is aangehouden." Aan kerstmarkten geen gebrek daar. De rechtbank besloot gisteren dat de man nog 90 dagen in hechtenis blijft en zit in beperkingen, waardoor hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Overigens een uitstekende gelegenheid voor de periodieke dienstmededeling dat nagenoeg alle Syrische asielzoekers soennieten zijn, en Syrië sinds Assads val weer volkomen veilig is voor genoemde soennieten, dus ze kunnen letterlijk allemaal terug.