Vier Syrische asielzoekers neergestoken in centrum Eindhoven, fatbikes gestolen
Oprechte vraag hoe komen al die lui toch altijd aan die fatbikes eigenlijk
Vier gewonden na steekpartij, traumahelikopter opgeroepen https://t.co/wDCjw7sLo8 https://t.co/wDCjw7sLo8— Omroep Brabant (@omroepbrabant) September 2, 2025
Nog onduidelijk wat er nou precies gebeurd is met de vier Syrische jongeren uit azc Geldrop, maar er werd zelfs een traumahelikopter ingevlogen. De meest uitgebreide beschrijving van het incident in de Tongelstraat centrum Eindhoven staat in het plaatselijke DPG-monopolie BN DeStem/Eindhovens Dagblad/Brabants Dagblad: "Ter hoogte van de Zara lijkt een groep Syrische vluchtelingen die in het azc in Geldrop verblijven te zijn aangevallen door een andere groep, aldus de politie maandagavond laat ter plaatse. Bij de aanval werd ook gestoken en de jongeren werden beroofd van twee fatbikes." Het viertal wist de plaatsdelict te ontkomen, maar een van hen zakte verderop aan de Kanaaldijk Zuid door zijn verwondingen in elkaar. Drie van hen werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, de ineengezakte "had een flinke verwonding in zijn zij en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht". Het proces-verbaal opmaken was overigens nog een hele uitdaging, want "Door de taalbarrière was het voor agenten ter plaatse lastig te achterhalen wat er volgens de aanwezigen gebeurd is."
Tijdens de hierop volgende klopjacht hield de politie later twee personen staande. "Uiteindelijk werden twee jonge mannen aangehouden. Zij liepen met een van de twee gestolen fatbikes rond. De politie onderzoekt of de twee ook een rol hebben gespeeld bij de beroving en de steekpartij. Ze zijn vooralsnog aangehouden voor heling. Ook worden nog camerabeelden bekeken." Over de achtergrond van de verdachten is nog niets duidelijk. Maar mochten de daders nou uiteindelijk 'reeds gevestigde jongeren' blijken, dan zouden we hier zomaar eens 's lands eerste eigen "Roadmen vs Freshies/Dingy Dudes" kunnen hebben. Dat is overigens volkomen voortijdige en daarmee zelfs ongepaste speculatie, maar het onderstaande plaatje is gewoon zo grappig dus ja.
Naschrift 09:29 - Het azc Geldrop waar de jongeren vandaan komen is er overigens een voor "alleenstaande minderjarige vreemdelingen".
The situation in many parts of the country right now - ROADMEN vs FRESHIES. The new arrivals aka ‘Freshies’ are much more violent than the Roadmen who have been here longer - which is creating tensions as the established Roadman communities get walked over. Which team are you on? https://t.co/iPyuwnJ47c pic.twitter.com/bihl3ibq1H— ɖʀʊӄքǟ ӄʊռʟɛʏ 🇧🇹🇹🇩 (@kunley_drukpa) August 18, 2025
