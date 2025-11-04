Door de naam van asielzoeker Sadar Mahmoud Mousa kan binnenkort een kras: hij moet terug naar Irak. Mogelijk was hij daarom 'boos op Nederland' en wilde hij Nederlanders 'iets aan doen'. In Harderwijk, waar hij in het asielzoekerscentrum zat, bekraste hij in 1 nacht 86 auto's. Zelf noemt hij dat het 'heel vervelend' voor de eigenaren van de auto's, maar claimt hij alleen blikjes te hebben verzameld. Meneer zit inmiddels acht maanden vast en het OM wil die straf aanvullen tot een jaar. "En als zijn straf erop zit, starten we direct de uitzetprocedure." Opgekrast!