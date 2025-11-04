achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Asielzoeker die 86 auto's bekraste 'boos op Nederland', moet na celstraf terug naar Irak

OPGEKRAST

niet een van de auto's in het verhaal

Door de naam van asielzoeker Sadar Mahmoud Mousa kan binnenkort een kras: hij moet terug naar Irak. Mogelijk was hij daarom 'boos op Nederland' en wilde hij Nederlanders 'iets aan doen'. In Harderwijk, waar hij in het asielzoekerscentrum zat, bekraste hij in 1 nacht 86 auto's. Zelf noemt hij dat het 'heel vervelend' voor de eigenaren van de auto's, maar claimt hij alleen blikjes te hebben verzameld. Meneer zit inmiddels acht maanden vast en het OM wil die straf aanvullen tot een jaar. "En als zijn straf erop zit, starten we direct de uitzetprocedure." Opgekrast!

Tags: asielzoeker, harderwijk, azc
@Mosterd | 04-11-25 | 15:00 | 216 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Lisa was niet alleen

Lange wachttijden, lage pakkans en lage straffen faciliteren seksueel geweld

@Feynman | 30-08-25 | 19:33 | 234 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.