Asielzoeker die 86 auto's bekraste 'boos op Nederland', moet na celstraf terug naar Irak
OPGEKRAST
Door de naam van asielzoeker Sadar Mahmoud Mousa kan binnenkort een kras: hij moet terug naar Irak. Mogelijk was hij daarom 'boos op Nederland' en wilde hij Nederlanders 'iets aan doen'. In Harderwijk, waar hij in het asielzoekerscentrum zat, bekraste hij in 1 nacht 86 auto's. Zelf noemt hij dat het 'heel vervelend' voor de eigenaren van de auto's, maar claimt hij alleen blikjes te hebben verzameld. Meneer zit inmiddels acht maanden vast en het OM wil die straf aanvullen tot een jaar. "En als zijn straf erop zit, starten we direct de uitzetprocedure." Opgekrast!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Timmerfrans over azc in zijn buurt: "Ik merk er nooit wat van"
Ja dan is er niks aan de hand natuurlijk
Vleermuizen in actie tegen Syriërs
Foto: niet de vleermuizen in het verhaal
Overal onrust om azc-plannen. Heel raar
In zo'n land wonen we dus
Vier Syrische asielzoekers neergestoken in centrum Eindhoven, fatbikes gestolen
Oprechte vraag hoe komen al die lui toch altijd aan die fatbikes eigenlijk
Feynman en/of Feiten – Lisa was niet alleen
Lange wachttijden, lage pakkans en lage straffen faciliteren seksueel geweld