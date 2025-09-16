achtergrond

'Aanslag op woning Volkert van der Graaf'

O jee

Over politiek geweld gesproken, hoe zou het gaan met Volkert van der Graaf? Nou: niet best. Eerder dit jaar stond Bob van Left Laser ineens voor zijn neus en nu vond er vannacht ook nog eens een explosie plaats bij zijn verblijfplaats in Harderwijk (het huis staat op naam van zijn vriendin). Volgens Harderwijkse Zaken wist Volkert 'het vuur zelf te doven met een emmer water, waardoor de brandweer ter plaatse alleen nog een nacontrole hoefde uit te voeren. De voordeur liep flinke schade op en ook een naastgelegen raam sneuvelde door de klap'. Geen aanhoudingen tot dusver; volgens de politie is het onduidelijk of Volkert ook daadwerkelijk het doelwit van de aanslag was (maar ja, wie anders?).

Tags: volkert van der graaf, explosie, harderwijk
@Schots, scheef | 16-09-25 | 13:37 | 384 reacties

