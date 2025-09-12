achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

KNALSTERDAM. Derde explosie in korte tijd bij filiaal De Pizzabakkers

Als iets één keer gebeurt is dat een incident, als het twee keer plaatsvindt is dat heel toevallig, als het drie keer gebeurt is er sprake van een PATROON

We eten allemaal weleens een pizza die niet smaakt, en als uw lievelingspizza de Pizza Hawaii is, bent u bekend met dat probleem. Bij andere pizza's is het deeg soms te korrelig of te luchtig of te hard of de tomatensaus te zuur of de kaas niet gul genoeg gedrapeerd. Kun je lopen klagen of je verlies nemen, maar dan ga je uiteraard zo'n zaak niet opblazen. Toch was het vannacht in knalstad Amsterdam voor de derde keer in twee weken tijd stronzo aan de knikker met een explosie bij een filiaal van restaurantketen De Pizzabakkers. Dat zegt natuurlijk helemaal niks over de kwaliteit van hun pizza's (voor Nederlandse begrippen best aardig) of het motief van de dader, maar TOEVALLIG is het allemaal wel. De politie meldt: "Op beelden is te zien dat de verdachte, in het zwart gekleed, na afloop wegloopt van de Overtoom door de Zocherstraat richting het Vondelpark of verder naar de Amstelveenseweg of de Schinkelhavenkade. Deze explosie staat mogelijk niet op zichzelf en kan verband houden met eerdere explosies bij horecapanden van dezelfde eigenaar." Als u iets heeft gezien of zelf degene bent die uit pizzanijd deze schade heeft aangericht, ga dan even langs bij de politie en zeg sorry tegen de arme pizzabakkers. Voorts moet men pizza's sowieso lekker alleen in Italië eten, basta.

Tags: pizzabakkers, explosie, amsterdam
@Dorbeck | 12-09-25 | 21:00 | 62 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Brante & Immink - Niets doen voor Gaza

Immink en aanhang hangen onderhand in chorizo-county, een leegte die deze week wordt opgevuld door x.com/StefKeij.

@Brante en Immink | 31-08-25 | 18:00 | 84 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.