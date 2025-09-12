We eten allemaal weleens een pizza die niet smaakt, en als uw lievelingspizza de Pizza Hawaii is, bent u bekend met dat probleem. Bij andere pizza's is het deeg soms te korrelig of te luchtig of te hard of de tomatensaus te zuur of de kaas niet gul genoeg gedrapeerd. Kun je lopen klagen of je verlies nemen, maar dan ga je uiteraard zo'n zaak niet opblazen. Toch was het vannacht in knalstad Amsterdam voor de derde keer in twee weken tijd stronzo aan de knikker met een explosie bij een filiaal van restaurantketen De Pizzabakkers. Dat zegt natuurlijk helemaal niks over de kwaliteit van hun pizza's (voor Nederlandse begrippen best aardig) of het motief van de dader, maar TOEVALLIG is het allemaal wel. De politie meldt: "Op beelden is te zien dat de verdachte, in het zwart gekleed, na afloop wegloopt van de Overtoom door de Zocherstraat richting het Vondelpark of verder naar de Amstelveenseweg of de Schinkelhavenkade. Deze explosie staat mogelijk niet op zichzelf en kan verband houden met eerdere explosies bij horecapanden van dezelfde eigenaar." Als u iets heeft gezien of zelf degene bent die uit pizzanijd deze schade heeft aangericht, ga dan even langs bij de politie en zeg sorry tegen de arme pizzabakkers. Voorts moet men pizza's sowieso lekker alleen in Italië eten, basta.