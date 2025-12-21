Kansloze explosiegolf ongehinderd verder
Explosie-invasie
"Het aantal explosies in Nederland blijft onverminderd hoog." De verwachting is dat het aantal even hoog is als in 2024, toen waren het er 1543. Dat wisten we natuurlijk al, maar nu weten we het officieel. Voorlopige cijfers over 2025: 1.356 explosies, waarvan 516 met benzine, 926 woningen getroffen, 227 bedrijven, 323 verdachten aangehouden, gemiddelde leeftijd 23 jaar. Nou zitten er nog maar een paar dingen op om dit te stoppen. 1. genderneutrale plees, 2. witte privilegetrainingen, 3. excuses voor de slavernij en 4. bemoeien met Gaza.
Update +1 in Hoofddorp
Wel spannend maar vooralsnog niks aan de hand