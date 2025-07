Jongens het laatste wat we willen is hier vol op een Bontenballerig fatsoensorgel gaan rammen maar kunnen we stoppen met overal bomaanslagen plegen? Met 'we' bedoelen we in dit geval alles wat zich ook maar met een pinknagel in de onderwereld begeeft en met 'bomaanslagen' bedoelen we datgeen ze bij media en politie 'EXPLOSIES' zijn gaan noemen. Het aantal aanslagen met zeer zwaar vuurwerk / lichte explosieven is ALWEER GESTEGEN in de eerste helft van 2025. Het was al 678 keer raak in 129 gemeenten. Dat betekent dus dat gemiddeld ZESENTWINTIG KEER PER WEEK ergens de ingang van een portiekflat, vinexwoning, villa, bedrijfspand of whatever naar de filistijnen wordt geknald. Dat gemiddeld MEER DAN 3 KEER PER NACHT ergens in Nederland een buurt wakker schrikt van een enorme BOEM. En voor wat? Je criminele maatje heeft nog een boevenschuld voor boevendingen bij je open staan? Explosie. Boer Henk weigert zijn leegstaande stal beschikbaar te stellen als drugslab? Explosie. Marjoleintje krijgt een mavo-advies van juf Ineke terwijl je zeker weet dat ze prima naar een havo/vwo-klas kan? Explosie. Bovendien lijkt het ons dus een hele matige vorm van 'intimidatie', als het onderhand zo frequent is dat je niet meer meetelt in het wereldje als er nooit een ontploffinkje voor je deur plaatsvindt. Misschien was alleen de allereerste die op een dag een opgevoerde Cobra 6 in een brievenbus schoof een (stom, maar origineel) intimiderend ventje en zijn alle honderden nadien slechts laffe copycats, die als het even tegenzit en ze maar dom genoeg zijn een verschrikkelijke ramp kunnen veroorzaken zoals gebeurde in Den Haag. Stop ermee!