Ennnn het was weer gezellig in Kharkiv aan de Amstel. Het is OORLOG en bij oorlog horen explosies. Vorig jaar waren het er in totaal 197 en we zijn lekker op weg om dat record te verbreken. Mogelijk omdat Bigi onder het gras ligt, mogelijk coke, mogelijk weer een andere fittie, d'r is altijd wel wat. We moeten het ook maar gewoon accepteren dat de aanpak niks was en nooit iets gaat worden. Drink lekker een paar koppies thee, pleur wat windmolens neer, pest ondernemers de stad uit, verf wat gaybrapaden op straat en klaar is Fem. Zorg goed voor onze stad en voor elkaar, is die man nou voor niks gestorven?