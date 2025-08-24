Het zijn ingewikkelde tijden met Donald Trump en nepnieuws enzo. Maar gelukkig heb je nog het Algemeen Dagblad, dat de vinger aan de pols houdt van de waarheid en waar de feiten kloppen als de hartslagmeter van Hans Nijenhuis. Vandaag lezen we in het AD bijvoorbeeld over hoe die gekke Trump de Nobelprijs voor de Vrede wil, terwijl er allemaal oorlogen zijn. Met een tweetje erbij van het account @IvankaNews_, door het AD geduid als "Volgens Trumps dochter Ivanka is er meer dan genoeg reden haar vader de hoogste vredesprijs te geven." Klein probleem. Zoals iedereen die de Teleac cursus 'op een link klikken' heeft gevolgd kan ontdekken, is @IvankaNews_ helegaar het account niet van Trumps dochter Ivanka, maar een zogeheten 'fan account'. De laatste keer dat de echte Ivanka over de Nobelprijs twitterde, was in 2020. Hahaha wat zijn ze dom die Trumps AD-nono's.

UPDATE 11u41: LOL. "Ook Trumps dochter Ivanka leek op te roepen tot een stemming om haar vader de hoogste vredesprijs te geven, maar dat bleek te gaan om een nepaccount dat per abuis ook korte tijd op deze site werd aangehaald."