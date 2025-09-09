achtergrond

Brussels schoothondje Financial Times blijft bij verhaal over 'flight from hell' met Von der Leyen

With fear (of flying) and favour (of the European Commission)

Okee dit is gek. Vorige week maandag bracht The Financial Times een verhaal over hoe Ursula von der Leyen een uur boven een Bulgaars vliegveld had gevlogen en met een papieren kaart was geland. Een dag later werden er op verschillende plekken al vragen gesteld bij dat verhaal, op woensdag las u op GeenStijl dat er heel veel niet aan klopte, en een paar dagen later volgden stukjes bij beetjes andere media zoals de Volkskrant (au) en het AD (punt en el). Eigenlijk geloofden alleen Yoeri Albrecht en de redactie van Welterusten Nederland nog dat Ursula von der Leyen echt op een haar na aan een moordaanslag van DE RUSSEN is ontsnapt. 

Normaal gesproken als een krant  de Meen Striem Miedieja wordt er dan uiteindelijk toegegeven dat de berichtgeving niet klopte, volgt er ergens op pagina 7 een rectificatie en moet in het slechtste geval de Ombudsman eerder terugkomen van vakantie (sorry daarvoor nog Staalmans, red.). Maar de FT heeft ham and eggs gerectificeerd. Sterker nog, het oorspronkelijke FT-verhaal, inclusief de onzin over papieren kaarten en een UUR boven het vliegveld rondcirkelen, staat nog altijd zonder aanpassing online

Brussels blog Euractiv vindt dit ook vreemd en wijst erop dat de chef van de Brussel-afdeling van de FT die het nieuwe bracht, zelf als ENIGE journalist (pluspunten voor het linkje naar Foy's bio op DE SITE VAN DE COMMISSIE) ook in het vliegtuig zat. Dat verklaart dan ook onmiddellijk waarom het FT-verhaal nog relatief lang rond kon blijven vliegen (we gaan al) in de media: er zat geen normale journalist in het vliegtuig. En kennelijk is voor de Financial Times de waarheid wat minder dan belang dan vriendjes blijven met Von der Leyen (en/of Rutte, die ook vol op het orgel ging over het incident). Maar zo gek dat mensen de EU (en haar waakhondjes) niet vertrouwen!

Tags: financial times, von der leyen, nepnieuws
@Ronaldo | 09-09-25 | 15:05 | 26 reacties

