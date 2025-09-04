Directeur debatcentrum Yoeri Albrecht blijft bij onzin over vliegtuig Von der Leyen, 'want trollen'
"""Debat"""
Blijkbaar snappen wij niks van debat. Wij dachten namelijk altijd dat debat zo werkt: stel je denkt dat iets waar is, maar later blijkt dat dat helemaal niet waar is, dan stel je je mening bij. When the facts change, I change my opinion enzo.
Maar! Dat is niet hoe het in de wereld van directeur van DEBATcentrum De Balie Yoeri Albrecht.
Als hij iets vindt, en het blijkt eigenlijk anders te zitten (zie hier rectificatie in NRC, hier bij Volkskrant, daar uitgebreid stuk op uw eigenste GeenStijl) dan gaat hij gewoon roepen dat hij toch gelijk heeft, omdat al zijn tegenstanders stomme Russen zijn.
En mensen die echt weten hoe het zit, die blokkeer je gewoon.
Debat: gewonnen!
Ondertussen:
“Bulgaria government: There was no jamming of European Commission President Ursula von der Leyen’s plane when it landed at a local airport.— Raymond van Toor (@Raymond_vT) September 4, 2025
The reversal comes just days after Sofia and Brussels blamed Moscow for the incident.” https://t.co/RmMQ6LMDKX
