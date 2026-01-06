Zo en dan nu even een keiharde ZoekZoek uit Brabant, meer specifiek de Parel van het Zuiden Breda. Daar heeft een man in de nacht van woensdag 15 oktober kei- maar dan ook keihard uitgehaald op iemands hoofd. "Die nacht loopt de man rond 03.50 uur een groepje voorbij. Twee jonge vrouwen en een jonge man. Er wordt wel wat over hen weer gezegd, maar het lijkt allemaal goed af te lopen. Maar dan draait de man zich om, alsof hij zich ineens bedenkt. Hij loopt terug, duwt wat, en ineens geeft hij de 18-jarige jongen een klap. Het slachtoffer valt tegen de grond en krijgt daarna een snoeiharde trap tegen het hoofd. Onmiddellijk raakt het slachtoffer bewusteloos." Heftige beelden, slachtoffer kwam er relatief goed vanaf maar iemand die zo uithaalt hoort niet op straat, dus bent u of kent u, hierrr melden.