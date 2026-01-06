achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZoekZoek. Kopschopper Breda

Wanne gek jonguh

Zo en dan nu even een keiharde ZoekZoek uit Brabant, meer specifiek de Parel van het Zuiden Breda. Daar heeft een man in de nacht van woensdag 15 oktober kei- maar dan ook keihard uitgehaald op iemands hoofd. "Die nacht loopt de man rond 03.50 uur een groepje voorbij. Twee jonge vrouwen en een jonge man. Er wordt wel wat over hen weer gezegd, maar het lijkt allemaal goed af te lopen. Maar dan draait de man zich om, alsof hij zich ineens bedenkt. Hij loopt terug, duwt wat, en ineens geeft hij de 18-jarige jongen een klap. Het slachtoffer valt tegen de grond en krijgt daarna een snoeiharde trap tegen het hoofd. Onmiddellijk raakt het slachtoffer bewusteloos." Heftige beelden, slachtoffer kwam er relatief goed vanaf maar iemand die zo uithaalt hoort niet op straat, dus bent u of kent u, hierrr melden.

Deze knakker dus

Want

@Ronaldo | 06-01-26 | 11:30 | 84 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.