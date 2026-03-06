Kijk dit vinden wij mooi. Chris Aalberts, de hardest working man in town hall journalism met de poten in modder, de voeten in de klei en een potlood achter zijn oor, heeft de brief van 60 prominente BBB'ers PLUS antwoord op de vraag WIE ZIJN DIE MENSEN!? (prominente BBB'ers) te pakken en op zijn site gepubliceerd. AD en NRC schreven gisteren over die brief (en wij pakten er popcorn bij) maar nu kunt u gewoon doen wat een volwassen publiek hoort te doen, namelijk ZELF OORDELEN. En hee. Krijgt u er ook nog gratis wat DDDuiding door BBB-watcher Chris bij.

