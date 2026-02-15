We zijn er weer bij, en ditmaal met iemand die er veel vaker bij is. Chris Aalberts, bekend van zijn boeken, zijn eigen blog en het niet zelden door ons aangehaalde Twitter-account Chris Is Erbij. En erbij is 'ie. Bij de meest vage bijeenkomsten van de meest obscure politieke projectpartijtjes, waaronder die van Forum voor Democratie toen daar, in een ver verleden, nog journalisten welkom waren. Chris was erbij voordat het cool was en werd eveneens door Forum gehaat voordat het cool was. De tijden zijn anders nu hordes teleurgestelde PVV-stemmers zich lijken te verenigen achter de Lidewij de Vos. Het doet wonderen, zo'n fris gezicht bovenaan de lijst. Maar is Forum ondertussen ook opgefrist? (Spoiler: mwah.) Het partijwatchen leverde Chris bij Forum de status van persona non grata en zelfs potentieel AIVD-agent op. Maar wat dus leuk is aan Chris, is dat de uiterst linker flank hem ook haat of misschien zelfs als onderdeel van het extreemrechtse gevaar ziet. Veel daarover en NOG MEER, allemaal in deze aflevering.