Natuurlijk, goede vrienden, het is oorlog (liveblog hier), maar het is ook zondag, en dat is een heilige dag, althans, voor wie gelooft in heilige dagen. Vooralsnog werken bij GeenStijl alleen ongelovige honden, maar er zijn gradaties in ongelovig hondenschap, en in sommige kringen boekt het katholicisme rap terreinwinst, dus als we toch een keer een religiespecial wilden maken, dan moest het natuurlijk met pastoor des vaderlands Jan-Jaap van Peperstraten, want die is, nu ja, geweldig. Het werd een filosofisch gesprek over religie met hier en daar wat atheïstisch gemopper, maar dat bleef alleszins binnen de perken. Met uiteraard ook: Spartacus en Zorro.

Afijn, zin in God nu.