Iran's Supreme Leader Ali Khamenei was killed in an Israeli airstrike in Iran this morning, an Israeli official says.

Ladies and gentlemen, we've got him. De bekende Ayatollah Khamenei is volgens een Israëlische official dood (wist niet eens dat ie ziek was, red.). Dat betekent honderdduizend dingen maar het betekent vooral één ding: de man die aan het hoofd stond van een van de verschrikkelijkste regimes ooit is er niet meer. Zoals de Duitsers zeggen: good riddance. We gaan verder met ons liveblog (hier deel 1, hier deel 2, hier deel 3) in dit topic.

UPDATE 20:44 - Reuters meldt nu op gezag van een Israëlische overheidsfunctionaris dat het lichaam van Khamenei is gevonden

UPDATE 20:49 - Volgens het Israëlische N12 zouden beelden van het lichaam Khamenei aan Netanyhu zijn getoond

UPDATE 20:53 - Ook Iran International (geen staatsmedium, wiki) meldt de dood van Khamenei

UPDATE 20:55 - De Israëlische ambassadeur zou de VS ook hebben gemeld dat Khamenei zijn 72 maagden heeft ontmoet

UPDATE 21:02 - Ondertussen waarschuwt de woordvoerder van Khamenei voor "psychologische oorlogsvoering". Wat zou hij daarmee bedoelen? Iets als bijvoorbeeld zeggen dat een dictator is overleden terwijl die dictator juist nog leeft en hij alleen toevallig net een tv-optreden heeft afgezegd dat trouwens helemaal niet zou plaatsvinden?

UPDATE 21:07 - Volgens Channel 12 zou ook Trump een foto van het lichaam van Khamenei hebben gezien

UPDATE 21:11 - CNN meldt dat Iran nu een statement voorbereid. Wij maken ons wel een beetje zorgen over hoe dit nieuws gaat vallen op de redactie van het Algemeen Dagblad

UPDATE 21:15 - Een Amerikaanse official zegt tegen Reuters dat er aanwijzingen waren dat Iran ging aanvallen. Zou kunnen natuurlijk, maar dat zouden dan waarschijnlijk ook niet hele krachtige aanvallen geweest zijn.

UPDATE 21:20 - Staatspersbureau Fars plaatst zojuist een video van een Iraanse woordvoerder die tegen ABC zegt dat Khamenei "safe and sound" is

UPDATE 21:21 - Bron meldt nu aan Fox dat de VS geloven dat Khamenei en 5 tot 10 andere Iraanse leiders zijn gedood. "A senior US defense official tells me that the US government agrees with the Israeli assessment that Ayatollah Ali Khamenei is dead, along with 5-10 other top Iranian leaders who were all meeting at a compound in Tehran Saturday morning. The top IRGC commander also killed."

UPDATE 21:25 - IDF meldt het uitschakelen van 7 Iraanse kopstukken waaronder Ali Shamkhani en de commandant van de Revolutionaire Garde Pakpour

UPDATE 21:27 - Al Jazeera houdt nog een slag om de arm over de dood van Khamenei. "Of course, this is going to be a huge news if it’s true"

UPDATE 21:38 - Volgens Iraanse staatspersbureaus Tasnim and Mehr leeft Khamenei nog en is hij "steadfast and firm in commanding the field"

UPDATE 21:40 - Weer alarm in Tel Aviv

UPDATE 21:41 - Trump zegt in interview met NBC dat hij ervan uitgaat dat Khamenei dood is. "In an interview with NBC News, the president addressed reports that Iran's Supreme Leader Ali Khamenei was killed in airstrikes today, saying, "We feel that that is a correct story."

He added that "most" of Iran's senior leadership is "gone," saying, “The people that make all the decisions, most of them are gone.”"

En: "Asked about who will replace Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, Trump said, "I don’t know, but at some point they’ll be calling me to ask who I’d like.""

UPDATE 21:44 - Foto van rookpluim in Tel Aviv, daar lijkt iets geraakt te zijn

UPDATE 21:50 - Video van inslag van een ballistische raket in Tel Aviv

UPDATE 21:51 - Ook weer meldingen van explosies en onderscheppingen op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuweit, Qatar en de VAE, Al Jazeera meldt tussen de 15 en de 20 explosies in Doha

UPDATE 21:53 - Het ministerie van Defensie in Qatar meldt dat Iran met 65 raketten en 12 drones heeft aangevallen

UPDATE 21:59 - Beelden na de inslag in Tel Aviv, flinke fik, er zouden vijf gewonden geëvacueerd zijn

UPDATE 22:02 - Één ernstig gewonde in Tel Aviv, een man van in de 40

UPDATE 22:04 - Gejuich in (sommige) straten van Teheran

UPDATE 22:11 - Beelden van het vliegveld van Dubai dat wordt geëvacueerd

UPDATE 22:16 - Het vliegveld van Dubai zou zijn geraakt door een ballistische raket, hier foto, hier video van na de impact

UPDATE 22:27 - Beeld (nou ja, vooral geluid) van feest in Teheran

UPDATE 22:32 - Weer luchtalarm in Israël

UPDATE 22:34 - Een tweet van het account van Khamenei

UPDATE 22:38 - TRUMP BEVESTIGT DOOD KHAMENEI OP TRUTH SOCIAL

UPDATE 22:44 - Het Pentagon doet onderzoek naar berichten over burgerdoden in Iran

UPDATE 22:56 - Press lid in Washington, wat betekent dat Trump niet meer voor de pers gaat verschijnen vandaag

UPDATE 22:58 - De New York TImes interpreteert het tweetje van het account van Khamenei als indicatie van zijn dood: "suggesting that the leader of Shia Islam had died. The image used Imam Ali’s title “Hyder,” which is a battle call for Shia Muslims in war. It also showed a clerical figure, holding a sword on fire."

UPDATE 23:00 - Een vrouw van in de 40 is overleden als gevolg van de Iraanse aanval op Tel Aviv, één andere gewonde is in kritieke toestand en er zijn nog 19 andere gewonden

UPDATE 23:10 - Een Iraanse drone heeft het Burj Al Arab hotel in Dubai geraakt, hier video. Het Burj al Arab hotel is ooit bezocht door Rian van Rijbroek. TOEVAL!?

UPDATE 23:16 - Het vliegveld van Dubai laat weten dat er 'minor damage' is door de aanval. "Emergency response teams were immediately deployed and are managing the situation in coordination with the relevant authorities. Four staff sustained injuries and received prompt medical attention."

UPDATE 23:20 - Video van feestende Iraniërs in de buurt van Karaj

UPDATE 23:27 - Uitzinnige vreugde in de Iraanse stad Fars

