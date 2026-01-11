Enkele tientallen doden, zo luidde de schattingen een paar dagen geleden nog, maar het islamistische dictatoriale regime doet nu precies wat je van een islamistisch dictatoriaal regime zou verwachten, en schiet met scherp op demonstranten. Aangezien de protesten met de dag massaler worden, betekent dit logischerwijs dat het dodental oploopt (zie bijvoorbeeld deze beelden, of deze). Het tempo waarmee dat gebeurt is helaas standje volkerenmoord. "The most conservative estimates indicate that at least 2,000 people have been killed over the past 48 hours," concludeert Iran International. Een dokter uit Neyshabur constateert bijvoorbeeld dat er schutters vanaf daken het vuur openen op demonstranten.

Met andere woorden: de rode lijn die Trump aanvankelijk trok is inmiddels ruimschoots overschreden. Zodra er gericht op demonstranten wordt geschoten, grijpen we in, kondigde hij aan, en hoewel dit dus al eerder gebeurde, is de schaal waarop het nu gebeurt van een volstrekt andere orde. En dus liet Trump zich volgens de New York Times en de Washington Post de afgelopen dagen bijpraten over hoe Amerika precies zou kunnen ingrijpen. Daarbij schreef hij gisteren op Truth Social: "Iran is looking at FREEDOM, perhaps like never before. The USA stands ready to help!!!" Ook buitenlandbaas Rubio en Netanyahu hadden gisteren contact. En dan is er nog een opvallende tweet van good ol' Lindsey Graham: "TO THE IRANIAN PEOPLE: your long nightmare is soon coming to a close (...) To all who are sacrificing in Iran, God bless. Help is on the way."

Tegen die achtergrond kwam het Iraanse "parlement" bijeen om "dood aan Amerika" te scanderen en mogelijke tegenaanvallen te bespreken - het zou dan gaan om militaire bases van Amerika in de regio, en, natuurlijk, Israël.

Ondertussen blijft ook kroonprins in ballingschap Reza Pahlavi doordrukken. Hij roept op om vandaag om zes uur 's middags lokale tijd weer massaal de straten op te gaan, en dicht bij elkaar te blijven ("Along the way, do not separate from one another or from the crowds of people; and do not take side streets that could endanger your lives").

We willen hier verder niet pathetisch doen, maar gaan hier toch vooral even pathetisch doen. Het begint er op te lijken dat het licht het duister weleens zou kunnen verslaan. Hup licht.