Het gierde vannacht vierkant uit de klauwen in Drenthe. Een aardbeving van iets op de Schaal van Richter. Allemaal Drentenaren (Drenten?) die even wakker werden, zich hebben omgedraaid en toen weer verder sliepen. Allemaal Drentenaren die cynisch roepen dat ze zich maar niet moeten aanstellen. En ook Drentenaren die het raar vinden dat Giro555 nog niet geopend, want in Marokko waren er duizenden doden en in Drenthe precies 0. Maar Drenthe was ook heel erg! Gelukkig heeft persbureau ANP een foto van de schade (zie foto). Sterkte aan alle betrokkenen.