achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Giro555 weer niet geopend voor Drenthe

Foto: Drenthe

Het gierde vannacht vierkant uit de klauwen in Drenthe. Een aardbeving van iets op de Schaal van Richter. Allemaal Drentenaren (Drenten?) die even wakker werden, zich hebben omgedraaid en toen weer verder sliepen. Allemaal Drentenaren die cynisch roepen dat ze zich maar niet moeten aanstellen. En ook Drentenaren die het raar vinden dat Giro555 nog niet geopend, want in Marokko waren er duizenden doden en in Drenthe precies 0. Maar Drenthe was ook heel erg! Gelukkig heeft persbureau ANP een foto van de schade (zie foto). Sterkte aan alle betrokkenen.

Tags: drenthe, aardbeving, ellende
@Mosterd | 14-03-26 | 11:00 | 54 reacties

Reaguursels

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.