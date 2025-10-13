achtergrond

ZOEKZOEK - Nandoe Betsy uit Emmer-Compascuum vermist

Nandoe Betsy ja

We vinden hier best weleens wat van mensen die katten hebben, om nog maar te zwijgen over mensen die honden (niet alle honden maar altijd een hond. red.) hebben, maar over mensen die nandoe's hebben zul je ons dus geen kwaad woord horen zeggen. Van dat gezellige, uit de kluiten gewassen gesnavelte in de wei, niks mis mee. Onze innerlijke Dion begon dan ook spontaan te schuimbekken toen we lazen dat nandoe Betsy uit Emmer-Compascuum KWIJT IS. Niet weggevlogen (kunnen ze niet, red.) maar volgens nandoebaasje Martine is Betsy waarschijnlijk OVER HET HEK GETILD DOOR VANDALEN. Waarom die vandalen het op de nandoe's gemunt hebben (het hek waarachter de beestjes normaal in vrede leven is al 2x vernield) weet niemand, maar wij zijn hoe dan ook ZIEDEND. Mocht u vandaag in de omgeving van Emmer-Compascuum een nandoe zien lopen waar u geen nandoe verwacht, bel 112 sla alarm bij baasje Martine.

Signalement - Nandoe, best groot voor een vogel maar klein voor een struisvogel, heeft vleugels, gebruikt ze niet, huidskleur: nandoekleurig.

@Zorro | 13-10-25 | 18:00 | 80 reacties

