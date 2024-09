Veel gezeik met wolven honden weer de afgelopen dagen. In Assen vrat zo'n wolf hond een kat op waarop de keffer werd neergeknald met een blaffer. In Veldhoven werd een aangelijnd wolfje hondje afgemaakt door vijf andere wolven honden. In Breda is een wolf bullmastiff (wat moet je überhaupt met zo'n beest) in beslag genomen omdat het dier meerdere keren andere wolven honden en mensen heeft aangevallen. Een wolf herder heeft z'n tandjes diverse keren in de bips van jonge jongens gezet. En dat is dan maar een weekje. Dat zullen dan wel KAMERVRAGEN worden over die wilde honden wolven! De wolf hoort hier niet!!!! BOE MET DE WOLF