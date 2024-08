Wolf grijpt hond in Nunspeet. Het loopt steeds verder uit de hand. Op 4 september is er commissiedebat over stikstof en natuur. Ik ga echter apart plenair debat aanvragen over #wolf en incidenten met honden en kinderen. En uiteraard de aanvallen op vee. hulzmedia.nl/1995681_wolf-g…

800 Reply Copy link