WOLF BIJT KIND was het eerste bericht, daarna was het ineens een 'confrontatie' tussen de wolf en het kind en toen was het verhaal weer dat wel degelijk ging om een beet maar nu melden zich twee WOLVENDESKUNDIGEN die na een analyse van de verwondingen beweren dat het helemaal niet om een beet kan zijn gegaan. "Wat wij hebben gezien, lijkt niet op een beet. Er is een incident geweest, maar het lijkt erop dat een wolf tegen het kind is aangelopen. Het zou kunnen dat de wolf met zijn bek open liep en de tanden daardoor in de huid van het kind hebben geprikt."

Nee hoor, de wolf zette zijn tanden niet in het meisje maar had mogelijk wel zijn bek open toen hij tegen haar aan botste. Dat klinkt verdacht veel als "nee ik ging niet vreemd, ik gleed uit en viel dick-first in de buurvrouw" maar ja he wij zijn ook geen 'wolvendeskundigen'. Het kind in kwestie had nog wel meer schrammen, maar die zijn volgens de wolvendeskundigen veroorzaakt door "een val in een bramenstruik". De wolf was wel degene die het kind in de bramenstruik deed vallen.

Het beetverhaal begint een behoorlijke welles-nietes-discussie te worden, maar feit blijft natuurlijk dat wolven ofwel door bijten ofwel door met open bek omverlopen inmiddels MEERDERE KINDEREN hebben verwond. Dus...