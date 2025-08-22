De politie heeft gisteravond laat een 22-jarige verdachte aangehouden in een COA-locatie te Amsterdam voor een ernstig gewelds- en zedenmisdrijf aan de Weesperzijde, vorige week in de nacht van 14 op 15 augustus. De verdachte zou na het vergrijp richting de COA-locatie gevlucht zijn, leefde "zonder vaste woon- en verblijfplaats" en zijn signalement luidde tijdens de opsporing: "Donkere huidskleur, ongeveer 1.70 meter lang". In relatie tot de moord op Lisa (17) eerder deze week schrijft de Telegraaf: "Een woordvoerder van de politie laat weten dat met deze aanhouding een eventueel verband tussen de twee zaken nog altijd niet is uitgesloten."

Ook werd gisteren bekend dat Lisa tijdens dat ze achtervolgd werd zelf 112 gebeld heeft. "De politie kon live meeluisteren met het gesprek, ook op het moment dat de tiener uiteindelijk werd aangevallen. Agenten zouden al onderweg zijn geweest, maar waren net te laat om haar nog te kunnen redden." Daarbij werd eerder die dag een andere vrouw op dezelfde locatie achtervolgd, maar in die kwestie beperkt het signalement zich tot nu toe tot: "een man die er normaal uitzag", al is dat in Amsterdam inderdaad vrij zeldzaam.

110 politiemensen houden zich met de zaak bezig en "Een sloot is drooggelegd, er worden metaaldetectors ingezet en camerabeelden worden nagekeken en waar mogelijk opgewaardeerd. "Speurhonden, forensisch specialisten, duikers, alles wordt uit de kast getrokken om dit op te lossen", aldus de politiewoordvoerder." Die nadruk op het droogleggen van een sloot, metaaldetectors en duikers doet ergens vermoeden dat er mogelijk mes in het spel is geweest, maar dat is enkel speculatie.