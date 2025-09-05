Dat men van links tot rechts aan de haal ging met de dood van het 17-jarige meisje Lisa, was te verwachten. Een moord die zoveel impact heeft op de samenleving roept nu eenmaal een woede op die zich richt op hetgeen het meest gehaat en gevreesd wordt. Gevaarlijke mannen en gevaarlijke asielzoekers. Maar daarover is een schitterend gesprek verschenen, dus aan die tweedeling hoeven we verder geen woorden vuil te maken. Waar hier wel woorden aan vuil moeten worden gemaakt is ander vuil dat zich met deze zaak bezighoudt: internetoplichters die de dood van Lisa gebruiken om met uitvaartfoto's en nepbeelden mensen naar frauduleuze buitenlandse websites te lokken via berichten op Facebook, zo schrijft het AD. "De beelden die gebruikt worden, komen bijvoorbeeld van pagina’s van uitvaartondernemers. Ook worden beelden van eerdere uitvaarten gekoppeld aan Lisa. Zoals foto’s van een huilende moeder in een deuropening, of ‘verdrietige vriendinnen’ van Lisa. Ze hebben geen enkel verband met de gewelddadige dood en de uitvaart van Lisa, die afgelopen vrijdag in besloten kring plaatsvond, en waarvan geen beelden zijn." Puur tuig.