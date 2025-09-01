Het heeft erg lang mogen duren maar het OM komt nu dan tóch met nieuws over de MOGELIJKE afkomst van de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude vermoordde (en de 2 andere gelinkte seksuele misdrijven). Het is MOGELIJK een Nigeriaan. Dat geeft hijzelf aan, dat gaven zijn buren al aan en dat deed hij eerder blijkbaar ook in zijn asielprocedure. Met volle zekerheid durft het OM het nog niet te zeggen omdat de man geen papieren heeft. Over de asielprocedure wordt ook geen verdere informatie gegeven, vaag. 'Er is aan een aantal landen, waaronder Nigeria, om nadere informatie gevraagd. Dat proces kost tijd en het OM wacht nog op een reactie.' Vandaag werd bekend dat het voorarrest van de (vermoedelijk) 22-jarige man met 90 dagen wordt verlengd.