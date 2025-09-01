achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

OM bevestigt: Verdachte moord Lisa (17) mogelijk Nigeriaan

Voorarrest met 90 dagen verlengd

Het heeft erg lang mogen duren maar het OM komt nu dan tóch met nieuws over de MOGELIJKE afkomst van de verdachte van de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude vermoordde (en de 2 andere gelinkte seksuele misdrijven). Het is MOGELIJK een Nigeriaan. Dat geeft hijzelf aan, dat gaven zijn buren al aan en dat deed hij eerder blijkbaar ook in zijn asielprocedure. Met volle zekerheid durft het OM het nog niet te zeggen omdat de man geen papieren heeft. Over de asielprocedure wordt ook geen verdere informatie gegeven, vaag. 'Er is aan een aantal landen, waaronder Nigeria, om nadere informatie gevraagd. Dat proces kost tijd en het OM wacht nog op een reactie.' Vandaag werd bekend dat het voorarrest van de (vermoedelijk) 22-jarige man met 90 dagen wordt verlengd.

Tags: lisa , moord, nigeriaan
@Zorro | 01-09-25 | 15:51 | 215 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.