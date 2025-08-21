In de nacht van afgelopen dinsdag 19 augustus op woensdag 20 augustus vertrok het slachtoffer na een avondje uit met vriendinnen rond 03:30 vanaf het Leidseplein richting haar huis in Abcoude, ongeveer via de onderstaande route, die zo'n drie kwartier zou duren. Op de Holterbergweg (maps) is zij aangevallen en gedood, waarna politieagenten haar lichaam kort na 04:00 aantroffen. Opmerkelijk: er zat dus slechts een heel korte tijd tussen de moord en haar vondst. De politie is dringend op zoek naar getuigen die het slachtoffer waar ook op haar route gezien of mogelijk zelfs op beeld vastgelegd hebben, en in het bijzonder naar getuigen die rond het plaatsdelict een verdacht persoon gezien hebben:

"Heeft u het 17-jarige slachtoffer mogelijk op haar weg naar huis gezien? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Over de precieze route van het slachtoffer kan op dit moment niet meer informatie worden gedeeld. (...) Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat er in deze zaak sprake is van één dader en houdt er op basis van het onderzoek rekening mee dat deze persoon mogelijk zelf ook in het bezit was van een fiets. Heeft u op bovengenoemde route of in de omgeving van de Holterbergweg rondom het tijdstip dat het slachtoffer werd aangetroffen (04.00 uur) of in de nacht in het algemeen een persoon gezien die zich verdacht gedroeg? Ook dan wordt u dringend verzocht contact op te nemen met de politie."

De politie sluit een verband met een eerder ernstig zedenmisdrijf in de nacht van 14 op 15 augustus aan de Weespertrekvaart (maps) "niet uit". Een vrouw maakte daar een avondwandeling "als een onbekende man haar aanspreekt en vervolgens van het pad af sleurt. De man slaat haar meerdere keren en de vrouw wordt slachtoffer wordt van ernstig seksueel geweld." De politie behandelt die zedenzaak vorige week en de moord op het 17-jarige meisje deze week vooralsnog als twee aparte onderzoeken, maar het dadersignalement van die zedenzaak luidde: "Donkere huidskleur, rond de 20 jaar oud, ongeveer 1.70 meter lang, droeg een witte trui met opvallend wijde mouwen, met daaronder een zwart mouwloos shirt." Wordt vervolgd.

Update: Burgemeester Susanne de Roy van Zuidewijn van de gemeente Ouder-Amstel tegen de NOS: "Langs de route die het meisje fietste hangen al wel camera's, maar niet alles is even goed zichtbaar. We hebben vannacht besloten om extra camera's op te hangen."

Update: Het gedode meisje heet Lisa en zat in Amsterdam op school, zo schrijft Het Parool.