Als er 3.300 kilometer verderop in Gaza wat gebeurt zitten ze bij de gemeente Amsterdam een dag later in de raadszaal te overleggen wat er allemaal moet gebeuren, maar als ze 'meer dan honderd meldingen' krijgen over slechte verlichting en onveilige gevoelens in en rond de eigen gemeentegrenzen is er niemand thuis. Over het gebied rond de Holterbergweg, grondgebied van de gemeente Ouder-Amstel maar beheerd door de gemeente Amsterdam, kregen beide gemeenten de afgelopen jaren een karrenvracht aan meldingen. Over gevoelens van onveiligheid, over angst, over niet werkende verlichting. Er gebeurde: weinig.

We lezen dingen als: "In 2023 en 2024 meldt Karin meerdere keren bij de gemeente Ouder-Amstel dat de verlichting niet werkt. Iets wat de plek een nog onbehaaglijker gevoel geeft. Soms kwam er geen reactie. Soms duurde het maanden of werd ze verwezen naar de gemeente Amsterdam." En als de PvdA in 2019 stelt dat de route 'heel, heel onveilig' is zegt de toenmalige wethouder: "Ik fiets ’m regelmatig, ook ’s nachts om 12 uur en ik vind het prima." O ja.

"De gemeente Amsterdam laat weten dat er vanaf 2023 meer dan honderd meldingen zijn binnengekomen van niet-werkende verlichting op de Holterbergweg, de weg waar Lisa werd gevonden. Volgens een woordvoerder is dat aantal voor een lange weg niet opzienbarend, maar gaat het hier ook om lantaarnpalen die langere tijd niet werkten en niet gemaakt konden worden door capaciteitsgebrek bij Liander." Maar nu Lisa dood is kunnen die lantaarnpalen plots WEL gemaakt worden. Lekker bezig allemaal weer - straks nog even fijn demonstreren voor Gaza, meelopen in een tochtje tegen Orbán, paar dingen roepen over Trump en boos zijn op Geert Wilders. Helemaal priotop!