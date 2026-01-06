Van alle supporters van het Nederlands elftal respecteren wij vooral of alleen Harry Goudsblom, alias 'tietenman', die 'tietenman' heet omdat hij tieten onder zijn shirt stopt en een man is, en derhalve 'tietenman' wordt genoemd. Maar voor 'tietenman' en al die andere ongelooflijke koningen wordt het nog een heel karwei om LIVE tabasco in de ogen te mogen druppelen tijdens een nieuwe aflevering van Koemanbal. Het WK in Amerika, Canada en Mexico is namelijk duur. Heel duur. Je zou bijna zeggen dat het niet de moeite is om naar de andere kant van de wereld te vliegen om er bij de laatste 32 kansloos uitgeflikkerd te worden door Brazilië.

Theo Pouw van supportersclub Oranje: "Dit WK is niet voor de gewone supporter gemaakt." U kent Theo Pouw (foto, dansend, in het oranje) misschien als de man die zich jaarlijks 145.200 euro liet uitbetalen voor z'n rolletje bij de Supportersclub en, belangrijker, met z'n hand in de honingpot zat. Follow the Money: "Tienduizenden fans van het Nederlands elftal financierden jarenlang het feestelijke leven van de bestuurders van hun Supportersclub. Tonnen verdwenen in de zakken van de mannen die de belangen van het Oranjelegioen zeiden te vertegenwoordigen. (...) Die gebruiken het geld onder meer voor het financieren van zakelijke en privéactiviteiten, waarvan de relatie met de Supportersclub ver te zoeken is. (...) De bestuurders boeken vliegtripjes naar landen waar het Nederlands Elftal op dat moment ver te zoeken is, en slapen in de meest luxe hotels. Ze frequenteren de beste restaurants van Amsterdam en omgeving, soms meerdere malen per week, en rekenen dan voor honderden euro’s af, zo blijkt uit vertrouwelijke stukken in handen van FTM."

Welnu en deze Theo Pouw jankt nu dus de krant vol dat het WK niet voor de gewone supporter is gemaakt. Die toepen we over: het Nederlands elftal is niet eens voor de gewone supporter gemaakt. Ga maar lekker, Theo, met je vriendjes en je zakenrelaties en je hotemetoten en je Prodent-kop. Wij kijken wel op de televee.