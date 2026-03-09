achtergrond

AZC Hardenberg moet dicht, blijft open, gemeente dreigt met DWANGSOM

Katsjinggg

Het azc in Hardenberg (bekend van de aanranding van een minderjarig meisje, gratis fietsreparaties waarbij behoorlijk wat fietsen gestolen bleken, een steekpartij waarbij een 24-jarige Syriër om het leven kwam, een steekpartij waarbij een bewoner gewond raakte, boze ondernemers door winkeldiefstal in het dorp en zoveel meer) blijft LANGER OPEN. Dat meldt het COA een dag nadat de opvanglocatie voor 700 asielzoekers leeg had moeten zijn. In plaats daarvan zitten in Hardenberg nog 570 asielzoekers die het COA nergens anders kwijt kan en dat blijft de komende dagen ook nog wel ff zo. Omdat de gemeente er onderhand wel klaar mee is, het besluit om de locatie na 10 jaar te sluiten kwam immers niet uit het niets, dreigt die nu met een DWANGSOM. Of dat ervoor zorgt dat het COA sneller opdondert, geen idee. Maar we weten wel dat het voor een gemeente behoorlijk lucratief kan zijn. Kan iedereen in Hardenberg straks een prachtige nieuwe fiets kopen!

(LIVEBLOG IRAN HIER)

Tags: hardenberg, azc, asielzoekers
@Zorro | 09-03-26 | 11:30 | 157 reacties

