AZC Hardenberg moet dicht, blijft open, gemeente dreigt met DWANGSOM
Katsjinggg
Het azc in Hardenberg (bekend van de aanranding van een minderjarig meisje, gratis fietsreparaties waarbij behoorlijk wat fietsen gestolen bleken, een steekpartij waarbij een 24-jarige Syriër om het leven kwam, een steekpartij waarbij een bewoner gewond raakte, boze ondernemers door winkeldiefstal in het dorp en zoveel meer) blijft LANGER OPEN. Dat meldt het COA een dag nadat de opvanglocatie voor 700 asielzoekers leeg had moeten zijn. In plaats daarvan zitten in Hardenberg nog 570 asielzoekers die het COA nergens anders kwijt kan en dat blijft de komende dagen ook nog wel ff zo. Omdat de gemeente er onderhand wel klaar mee is, het besluit om de locatie na 10 jaar te sluiten kwam immers niet uit het niets, dreigt die nu met een DWANGSOM. Of dat ervoor zorgt dat het COA sneller opdondert, geen idee. Maar we weten wel dat het voor een gemeente behoorlijk lucratief kan zijn. Kan iedereen in Hardenberg straks een prachtige nieuwe fiets kopen!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Syrische transvrouw bedreigd, aangerand en neergestoken in azc Leiden
Asielzoekers in opstand tegen doorgeslagen woke-ideologie in azc's
Lochem bouwt azc, omwonenden krijgen € 1.000 'om hun eigen veiligheid te regelen'
Foto: Dirk en Tineke uit Lochem brengen het kanon in gereedheid
SURPRISE! Nationale ombudsman: er werd niet naar bewoners geluisterd bij plannen azc Albergen
Dat krijg je met een dorp vol ONGEÏNFORMEERDE RACISTEN
PENDELBUS TER APEL - EMMEN TOCH GRATIS
Nou wordt 'ie mooi