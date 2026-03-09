Ach jee. Ex-neerschieter 'Lucky' niet bij hoger beroep omdat hij een scheermesje heeft ingeslikt
(hij heeft dus zijn ex neergschoten, niet dat hij vroeger een neerschieter was, red.)
Goedemorgen iedereen behalve Minh V. alias Minh Nghia Vuong alias 'Lucky' die vandaag niet aanwezig is bij de zitting van het hoger beroep in de zaak over het doodschieten van zijn ex-schoonmoeder en het neerschieten van zijn ex, die daarbij zwaar gewond raakte. 'Lucky' heeft namelijk een scheermesje ingeslikt en is opgenomen in het ziekenhuis. Eerder ging 'Lucky' al in hongerstaking. Je zou haast zeggen dat 'Lucky' de grote verliezer is in deze zaak, maar dat is helemaal niet zo, aangezien hij zijn ex en haar moeder heeft neergeschoten. Gelukkig gaat de zaak gewoon door. En hopelijk zijn we snel van 'Lucky' af.
