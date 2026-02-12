Afschuwelijk nieuws voor mensen die graag willen dat iedereen die in de gevangenis zit op regelmatige tijden van een voedzame maaltijd geniet: Minh V. alias Minh Nghia Vuong alias 'Lucky' eet niet meer. De man die twee jaar geleden een maand lang uit de klauwen van de wouten wist te blijven nadat hij zijn ex-schoonmoeder had doodgeschoten en zijn ex zwaar verwond, is namelijk in HONGERSTAKING. Dat, omdat hij volgens zijn advocaat 'onmenselijk' wordt behandeld door de Afdeling Intensief Toezicht in Sittard. "De cel is helemaal afgeplakt, dus er is niet voldoende zuurstof. Verder kan hij niet naar buiten kijken en mag hij maar 2 à 3 keer per week douchen", vertelt die aan Hart van Nederland, dat Minh V. een """moordverdachte""" noemt alsof hij niet veroordeeld is tot 30 jaar gevangenisstraf vanwege doodslag. We vragen even wat zijn ex-schoonmoeder ervan vindt OH NEE DAT KAN NIET WANT DIE IS DOOD. Inmiddels is Minh opgenomen in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Volgende maand dient zijn hoger beroep. Thoughts and prayers!