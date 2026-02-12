achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

'Lucky' niet 'happy' in de cel: voor doodslag tot 30 jaar veroordeelde gevangene in hongerstaking

Je mag niet eens meer iemand doodschieten!

minh vuong hongerstaking

Afschuwelijk nieuws voor mensen die graag willen dat iedereen die in de gevangenis zit op regelmatige tijden van een voedzame maaltijd geniet: Minh V. alias Minh Nghia Vuong alias 'Lucky' eet niet meer. De man die twee jaar geleden een maand lang uit de klauwen van de wouten wist te blijven nadat hij zijn ex-schoonmoeder had doodgeschoten en zijn ex zwaar verwond, is namelijk in HONGERSTAKING. Dat, omdat hij volgens zijn advocaat 'onmenselijk' wordt behandeld door de Afdeling Intensief Toezicht in Sittard. "De cel is helemaal afgeplakt, dus er is niet voldoende zuurstof. Verder kan hij niet naar buiten kijken en mag hij maar 2 à 3 keer per week douchen", vertelt die aan Hart van Nederland, dat Minh V. een """moordverdachte""" noemt alsof hij niet veroordeeld is tot 30 jaar gevangenisstraf vanwege doodslag. We vragen even wat zijn ex-schoonmoeder ervan vindt OH NEE DAT KAN NIET WANT DIE IS DOOD. Inmiddels is Minh opgenomen in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Volgende maand dient zijn hoger beroep. Thoughts and prayers!

Tags: minh v., hongerstaking, pi sittard
@Ronaldo | 12-02-26 | 17:30 | 81 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.