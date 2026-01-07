LOL. "Nederlandse" hongerstakende commie heeft erg gezellige slaapkamer
Met de groetjes aan Venezuela en Palestina
Laten we vooropstellen dat wij dus helemaal niets hebben met het oppakbeleid van Erdogan en dat de kameraden van deze types die naar verluidt worden vastgehouden in de Turkse cel het ongetwijfeld compleet arelaxt hebben. Dat gezegd hebbende, HOLY MOLY hee in wat voor neocommunistisch konijnenhol zijn we nu weer gevallen? Kennelijk bestaat er iets als het grotendeels Turks georiënteerde ""Anti Imperialist Front"", waarvan de ""Nederlandse"" afdeling in ""hongerstaking"" is en dat wil zeggen: om de beurt staken ze 1 dagje honger uit solidariteit met de kameraden in de Turkse nor. De eendagshongerlijdende sujetten zijn de "Nederlanders" Alward Moussa, Ekrem Deniz en deze "Juan", waarbij we de focus vooral willen leggen op de SCHITTERENDE jongenskamer van die laatste. Leuk spelletje: TEL DE SCHURKEN!
Juans rukbunker
Juan bij de commiedemo in Amsterdam, 4 januari 2026
