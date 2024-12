Arme Ridouan Taghi! Hij zit al in de gevangenis, dat is al geen pretje, en nou werd hij ook nog twee weken lang 'in beperkingen' gehouden nadat zijn neef was opgepakt OMDAT HIJ TAGHI HIELP MET COMMUNICEREN MET DE BUITENWERELD. Super zielig natuurlijk, nou kon hij geen briefjes meer uitwisselen met Mohammed Bouyeri. En omdat Nederland nu eenmaal een echte rechtsstaat is, krijgt Taghi 420 euro schadevergoeding + 2000 euro advocaatkosten. 2420 euro dus, oftewel zes minuten werken voor Ridouan Taghi. "Omdat Taghi zelf niet is aangehouden in de zaak van zijn advocatenneef, hadden hem geen beperkingen opgelegd mogen worden. Taghi zit al in het zwaarst mogelijke regime in de EBI. De extra beperkingen duurden twee weken en hielden in dat hij met niemand behalve zijn advocaten mocht bellen, zegt advocaat Sjoerd van Berge Henegouwen, die hem in deze procedure bijstond."