Caida. Caida. Caida. Ons Spaans is wat roestig maar dit snappen we wel. De koers in de Ronde van Baskenland is stilgelegd na bovenstaande val. En verder wat de social media redacteur van Eurosport zegt. Hopelijk zijn alle betrokken renners enigszins oke.

UPDATE: Vingegaard onderweg naar het ziekenhuis, Evenepoel ook

UPDATE: Vingegaard bij bewustzijn

UPDATE: Vingegaard heeft sleutelbeen & ribben gebroken