Hij was vorig jaar een tandje beter dan de rest, onze Mathieu. Maar we hebben slecht nieuws: hij was ziek en is nog steeds niet helemaal fit. Normaal gezien is hij dan nog steeds een tandje beter dan de rest, maar Tadej Pogacar doet dit keer mee en Wout van Aert lijkt weer in vorm. Het is het tweede Monument van het jaar en de afsluiter van het eerste blok in het voorjaar: Parijs-Roubaix. De hellekoers in het achterlijke noorden van Frankrijk, tussen de Ch'ti, over door God verlaten gebieden, door God verlaten dorpen, over door God vergeten kasseien. Eén keer per jaar komt de streek tot leven, met een miljoen gekken langs de stroken, gloeiend van de genièvre en klotsend van de grote potten carbonade flamande, pissend in de struiken van Het Bos, langs Mons-en-Pévèle, op Carrefour de l'Arbre. Het mag nog een keer, Samantha naar de bouwmarkt sturen, en zelf met je dikke bierbuik voor de televee hangen. Hele dag LIVE op Eurosport, de Belg & de NOS. Stijlloze voorspelling: WOUT.

Instant update - Extreem nerveuze koers. Wout mogelijk gevallen en lijkt niet goed. Mathieu wel. Straks Het Bos

Update - Volgens De Belg maakt Wout van Aert wél een sterke indruk. Nou, dan zal het wel zo zijn

Update - Het spel is op de wagen

Update - Mathieu geeft gas

Update - Redenen volgens de Belgische commentatoren waarom Wout van Aert niet mee is. Laat bewust een gaatje, ligt aan het bandendruksysteem, is aan het sparen, laat anderen het oplossen, wacht op ploeggenoten, enz. "Wout niet goed genoeg" is blijkbaar geen optie

Update - VIJF MAN WEG. Mathieu, Flipsen, Pedersen, Bissegger. Nog 85km te gaan

Update - ZE ZIJN MET TWEE. Mathieu en Pogacar. Flipsen sluit ook weer aan. ZE ZIJN MET DRIE

Update - Flipsen eraf. Mathieu en Pogi zijn alleen

Update - POGACAR VALT. Mathieu alleen door

Update - Een of andere volslagen debiel gooit een bidon tegen Mathieus smoel

Update - MATHIEU LEK. Maar krijgt meteen een nieuwe fiets. Het is nog een minuut

Update - MATHIEU VAN DER POEL MENSEN