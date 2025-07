Zo dan. Diogo Jota is dood. Omgekomen bij een auto-ongeluk in Spanje. Werpt nogal een schaduw over het nieuwe seizoen in de Premier League: Jota is een topaanvaller bij het Liverpool van Arne Slot (vorig seizoen in de competitie 26 duels, 6 goals) en tevens international van Portugal. Samen met zijn broer André raakte hij van de weg, waarna de auto vlam vatte. Ook André heeft het ongeval niet overleefd. Enkele weken geleden stapte Jota nog in het huwelijksbootje met zijn partner Ruti. Hij laat drie jonge kinderen na.

Update - BBC meldt: "The car, a Lamborghini, left the road due to a tyre blow out while overtaking another car. The car set on fire, and both are confirmed to have died."