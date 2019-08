Nou ja eentje op doelsaldo dan maar verder bent u hier aan het juiste adres voor belangrijke inzichten in het komende voetbalseizoen met allerlei ongenuanceerde informatie die u dan weer niet hoort uit de mond van Pierre 'sterke mening' Hooijenbonk. Hier op GSHQ is het Jánken met hoofdletter J. Ronaldo is voor NAC, die zijn gedegradeerd, ondergetekende is voor De Graafschap en die zijn ook gedegradeerd, Spartacus raakt alleen onder de indruk van de tieten van Badr Hari en de rest luistert alleen een beetje naar de roffelende Honda van Max Verstappen. Desalniettemin kunnen wij ons er wat van en daarom, in navolging van vorig jaar, de grote betweterige stijlloze Eredivisie-voorspelling!

18de plek in de eindstand. RKC Waalwijk

De trainer van RKC Waalwijk is Fred Grim, zie foto hierboven, en dan weet u het al wel. Gaap. Fred Grim had net zo goed Jan de Vries uit IJsselmuiden kunnen heten, dan had ook niemand het gemerkt. Fred was ooit keeper, maar toen had hij al de uitstraling van een zakje ontdooide ijsblokjes. Als trainer is het natuurlijk niet veel beter want keepers zijn slechte trainers. We hebben Fred Grim nog nooit op een spannende uitspraak kunnen betrappen, al is het natuurlijk gissen naar wat de man in zijn slaapkamertje uitspookt. Wat dat betreft past The Fredinator goed bij Waalwijk, waar echt niks te doen is. Het pluspunt aan Waalwijk is dat het in de buurt van Den Bosch en Tilburg ligt. De topaankoop van RKC Waalwijk is geen speler maar een grasveld en dat is weliswaar fijn, maar als je elf melkgeiten in een perfect gemaaide wei propt moet je niet verwachten dat er ineens zoiets ontstaat als combinatievoetbal. Troosteloos allerlaatste en wegwezen, dus, inzetten bij Toto levert je 2,40 op en dat is GrAtIs GeLd.

17. Fortuna Shittard

Met de op RKC na laagste begroting van de Eredivisie mag je van Fortuna Shittard geen wonderen verwachten en dat doen we dan ook niet: stijlloos zeventiende. De club heeft wel 100 nieuwe spelers aangetrokken en die kennen we allemaal niet, maar goed voetballen kunnen ze niet, anders waren ze niet naar Fortuna gegaan. Voorts kunnen we allerlei gemene dingen opschrijven over Fortuna want in het zuiden van het land lezen ze toch geen Nederlands, al vinden we het wel grappig dat Fortuna Sittard de beste club van België-Noord is, beter dan het Roda JC van Frans Timmermans, want Frans Timmermans en Roda JC zijn stom.

16. FC Emmen

Allemaal leuk en aardig hoor, FC Emmen in de Eredivisie, maar dat is natuurlijk wachten op een onvermijdelijke degradatie naar de Keukenliga. Is het niet dit jaar, dan is het wel volgend jaar en is het niet volgend jaar dan is het wel het jaar daarna. Ze hebben een enorm blik nieuwkomers opengetrokken, nieuwkomers met exotische namen als Görgülü, Sopic, Tarashaj, Urgrinic en Kolar. Wat een cultuurschok moet dat zijn voor de bewoners van de enige villawijk in Emmen, mits ze die hebben, dat er ineens een roedel 'buitenlanders' rondloopt - die heb je daar namelijk niet zo veel. Enfin, het team is los zand.

15. Sparta Rotterdam

Het goede nieuws uit Rotterdam is dat Excelsior van het strijdtoneel is verdwenen, want dat is toch wel het allersufste clubje in het Nederlandse profvoetbal. Geen sfeer, geen supporters, geen stadion, derde club van Rotterdam. Wat dat betreft is het bij Sparta een stuk leuker. De wijk eromheen is weliswaar een carnaval van ongemak en dat edgy randje 'cultclub' mag er ook wel af, want Sparta Rotterdam is een cocktail van middelmaat - een cocktail die toevallig al heel lang bestaat. Voetballen kunnen ze niet, al is middenvelder Bryan Smeets wel een donders mooie pik.

14. VVV-Venlo

Daar gaan we weer over die doodvermoeiende trap, maar je zou maar bij VVV voetballen, tof willen doen over alle scharen en trucjes die je afgelopen weekend hebt laten zien en het enige wat de mensen willen weten is hoe het is om die trap af te dalen richting het veld van stadion De Koel. De enige leuke trap is een vrije trap, maar dan niet door een speler van VVV-Venlo, want dat zijn vooral houthakkers van het type rennen & vliegen. De trainer is wel een extreem mooie lul: Robert Maaskant, vroeger 'de kroonprins' genoemd. Bij sommigen leidt arrogantie en betweterige vibe tot irritatie, maar in het geval van Maaskant kun je er gek genoeg wel om lachen. Zijn cv is uitermate indrukwekkend voor iemand die altijd in de marge heeft gerommeld, met clubs als RBC Roosendaal, Willem II, Go Ahead Eagles en NAC Breda. Alvast indrukwekkender dan zijn vernuft als voetbalcoach, want een wondertrainer is Maaskantje natuurlijk niet.

13. Heracles Almelo

Stel je toch eens voor dat je op zaterdag vrijwillig naar de enige supermarkt in Almelo kan, een beetje voor het schap met karnemelk gapen welke rode rakker je nu weer bij je ontbijt gaat inschenken... Óf je gaat naar een voetbalwedstrijd van Heracles. Het is allebei suf. Nu kunnen demense er weliswaar een keertje uit naar dat Heracles, dat vorig seizoen verrassend goed presteerde. Dat was natuurlijk een toevalstreffer, want een club als Heracles is absoluut geen tafellaken. Het is zelfs niet te groot voor het servet. Heracles Almelo is een servetje. Het is voor ze te hopen dat Brandley Kuwas het een beetje op zijn heupen krijgt, want soms lijkt die gozer er totaal geen zin in te hebben. Ander aardig spelertje: Silvester van der Water, onthoud die naam.

12. FC Twente

Jarenlang hebben ze bij FC Twente de boel opgelicht en dat leidde helaas niet tot een verplichte degradatie; gelukkig waren de spelers sportief en donderde men er vrijwillig uit. De rest van Nederland dolblij en daar snapten ze in Turkkerland helemaal niks van; 'wij tegen de rest', jammerden ze dan. Helaas is FC Twente inmiddels terug op het hoogste niveau. Iedereen verdient een tweede kans. FC Twente niet. Daar hebben ze te lang rondgesprongen in het luchtkasteel dat ze compleet zijn vergeten dat ze ook maar een boerenclub uit de provincie zijn, want ze stellen zich op gelijke hoogte met Feyenoord, PSV en FC Utrecht. Nou niet dus. FC Twente is een haring met graatjes, een vuilniszak zonder sluitclip en een kaas zonder schaaf. Stom, dus.



11. PEC Zwolle

PEC Zwolle, wat moet je daar nou weer van vinden. Als PEC Zwolle vandaag ophoudt te bestaan heeft niemand het door. Dan start de Eredivisie met zeventien clubs en dan heeft iedereen zoiets van: Huh we waren toch met achttien nou ja laat maar we missen niemand. Het draaide bij PEC Zwolle in de voorbereiding vooral om trainer John Stegeman, die werd overgenomen van Go Ahead Eagles, en daar waren ze in Deventer heel boos om. Maar ja. Geef iemand meer geld en meer mogelijkheden en dichter bij huis, heel erg gek hoor, dat diegene dan kiest voor de uitdaging. Tweede discussiepunt in de voorbereiding was de vraag wie de eerste keeper wordt, maar dat boeit werkelijk helemaal niemand.

10. ADO Den Haag

ADO Den Haag hooligans! Bij het Polder-Millwall draait het helegaar niet om voetbal. Het gaat erom dat je met je makkers naar het stadion gaat (een ultiem lelijk gedrocht, van de buitenkant verreweg het lelijkste stadion van de Eredivisie, maar dat terzijde), drank en drugs gebruikt en een paar keer per helft scheldt met een enge ziekte. Bij ADO Den Haag is de uitslag van het aantal idioten en 'normale mensen' in het stadion gelijk aan de uitslag van de meeste wedstrijden: een troosteloos gelijkspel.

9. Heerenveen

Zogenaamd een sympathieke club, maar Heerenveen is helemaal niet sympathiek. Een stadion vol gloryhunters die een beetje het volkslied meeblèren om vervolgens een stel tweederangs Zweden ongelooflijk wisselvallig en wispelturig te zien ballen. Heerenveen is vooral heel sneu. Heerenveen heeft zogenaamd sfeerhooligans, Nieuw Noord: in 1992 zette Tjibbe een liedje in en pardoes deden er dertien anderen mee. Nee, sc Heerenveen, dat is het allemaal net niet. Trainer is Johnny Jansen. Niemand weet wie hij is, maar hij heeft wel een coole naam.

8. FC Groningen

Bij FC Groningen speelt nog altijd de op een paar na beste voetballer van de Eredivisie, Ritsu Doan, die na dit seizoen gewoon lekker bij Ajax, PSV of Feyenoord moet gaan voetballen. Een Nissan GT-R tussen tien roestige trekkers, dat is dus geen porem. Verder kunnen die voetballers er ook niks aan doen dat het publiek er geen kont meer aan vindt. Nou ja, of wel natuurlijk, door beter te gaan voetballen, ware het niet dat ze bij FC Groningen altijd tussen de plekken zeven en dertien eindigen. De natte vinger zegt ons dat het dit keer acht gaat worden.

7. Willem II

Van oudsher de allersaaiste club van de Eredivisie, een club met de uitstraling van een stuk touw, maar de laatste jaren heeft het oervervelende Willem II gek genoeg wat gewonnen aan sexappeal. Dat shirtje, best okee, prestaties, best okee, paar van die spelertjes, best okee, stadionnetje, best okee. "Willem II is hartstikke kudt", probeert Ronaldo nog, maar niemand luistert, want hij is voor NAC en dat telt niet.

6. Spartak Vitesse aka FC De Krim

Bij FC Hollywood aan de Rijn is het sinds de Russische revolutie gek genoeg rustig. Dat is ook niet zo gek, want er zit geen kip op de tribune en er is dus ook niemand die amok kan maken over wanordelijkheden. Vitesse verkoopt lachwekkend weinig seizoenkaarten en bij alle supporters is de club uit Rusland het lachertje van de Eredivisie. Een supporter in spé krijgt van Vitesse vooral een Sylvie Meis-ervaring. Het lijkt wel wat, je mag ter kennismaking een keertje voor weinig naar binnen en dan blijkt het vooral erg leeg en verdrietig. Nee nee, Vitesse, dat is geen vrolijkmaker.

5. FC Utrecht

Tom Staal (hardcore FC Utrecht-fan):

Vijfde dus, al hebben ze met Adrián Dalmau wel een kandidaat om topscorer van de Eredivisie te worden.

4. Feyenoord

Ja het houdt een keer op hoor, met Feyenoord. Prachtclub, prachtsupporters, prachtstadion, maar dat oeverloze gesteggel. Om gék van te worden. Dat volk is STUG. Een grote dikke klont van een drol, al jarenlang muurvast in de trechter. Directeur Van Geel weggejorist is een beginnetje, maar bouw in godsnaam een nieuw stadion en vergeet de malle sentimenten, anders wordt de club nooit meer kampioen. Dan maar gewoon de veelbelovende jeugd (Geertruida, Burger, Kökcü, Touré) voor de leeuwen werpen en een keertje tiende worden. Kun je een jaartje later oogsten.

3. AZ

Absoluut geen wonderclub dat AZ en dan gaat sterspeler Guus Til mogelijk ook nog eens Russische roebels vangen. Omdat alle andere clubs in de Eredivisie nog slechter zijn zal AZ wel vierde worden, en dat is dan nog buiten Feyenoord gerekend, dus derde.

2. PSV

Even over Mark van Bommel. Die was als voetballer niet te hakken, maar hij speelde nog met regelmaat in Oranje en dus zag iedereen dat hinderlijke gedrag maar door de vingers. Toen werd Mark van Bommel trainer en plots was hij sympathiek. MAAR TOEN bleek PSV ineens veel minder goed dan Ajax en dus werd Mark van Bommel weer zijn onhebbelijke zelf. Hoogste versnelling in de Calimero-machine en maar mekkeren. Laten we het maar winnaarsmentaliteit noemen, maar PSV gaat dit jaar natuurlijk zwaar achter de feiten aan lopen en dus zien we Van Bommel het hele jaar zo chagrijnig als een verdwaalde poepvlieg. Nu al zin in.

1. Ajax

Sterspeler 1 Matta de Ligt is weg en sterspeler 2 Frenkie de Jong is ook weg, maar Ajax heeft zonder enige twijfel nog steeds verreweg de beste ploeg van de Eredivisie. En, eerlijk is eerlijk, vorig seizoen speelde het ploegje van die malle clown Erik ten Hag verdomd fraai voetbal. Dat wordt weer negentig minuten lang voor onze club uit Amsterdam met alle hardcore support your local-supporters uit Deventer, Assen, Tiel en Vaassen. Alvast gefeliciteerd met de titel jongens, wij zijn even onze hypotheek aan het vergokken.