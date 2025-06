Champions League-finale wat nou Champions League-finale sodemieter op met je Champions League-finale, promotie/degradatieduels, dáár gaat het om in het leven, Telstar uit bij Willem II, vingers aflebberen, likkebaarden, watertanden. Je kunt voetbalkijkers grofweg in twee categorieën opdelen: liefhebbers van het spelletje (die zijn vandaag voor Tilburg), en liefhebbers van het wereldje om dat spelletje heen (jwt!). Willem II is een werkelijk prachtige vereniging, prima publiek ook, maar Telstar is de grootste cultclub van Nederland. De witte leeuwen in de Eredivisie, dat is toch een beetje als Tino Martin met een stadiontour door Amerika, of Mart Hoogkamer als headliner op Glastonbury, of Jules Deelder die de Nobelprijs voor Literatuur wint. Aangezien die drie dingen nooit gaan gebeuren hopen we dan maar dat Telstar promoveert vanavond. Sorry Tilburg, maar PSV, Ajax en Feyenoord op dat geweldige Sportpark Schoonenberg, meer kan een mens niet vragen. Heenwedstrijd eindigde in 2-2; we gaan het zien.

12' Rot op. 0-2 Telstar. Goals Kaandorp en El Kachati.