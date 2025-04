Ja u kunt nu wel gaan jammeren dat supportersgeweld zinloos geweld is maar het heeft er toch alle schijn van dat deze knapen ontzettend veel zingeving ontlenen aan hun wekelijkse robbertjes, en bovendien, ze zijn er in ieder geval altijd, en dat kunnen we van u niet zeggen, hè? Dit zijn echte supporters met echte clubliefde, de rest is hoogstens gematigd, en gematigde mensen moeten worden omsingeld en afgetuigd door echte mannen, om nog maar te zwijgen over stewards met die achterlijke jasjes van ze, wie wordt er nou weer steward, hadden ze bij de McDrive geen vacatures meer, was je vader vroeger verkeersagent, wat kijk je nou stoer. Dat gejammer van die mietjes altijd, het moet maar eens klaar zijn, in de KKD maken KERELS de dienst uit.

(Afschrikkende werking van cameratoezicht: nog niet bewezen)