"De witte leeuwen in de Eredivisie," schreven we gisteren, "dat is toch een beetje als Tino Martin met een stadiontour door Amerika, of Mart Hoogkamer als headliner op Glastonbury, of Jules Deelder die de Nobelprijs voor Literatuur wint." En toch is het gebeurd, dankzij totale helden als Youssef El Kachati en Mees Kaandorp. Dat uitvak op Sportpark Schoonenberg is natuurlijk piepklein, maar supporters van andere clubs die er komend seizoen in slagen toch een kaartje te bemachtigen hebben er een even hilarische als onvergetelijke awayday bij. De moeder aller cultclubs naar De Kuip, het Philips Stadion en de Johan Cruijff Arena, dit zijn magische tijden, alles kan, zeeën van mogelijkheden, versier iemand, waag een sprong, koop een staatslot, kijk een huldiging. Trainer Anthony Correia heeft inmiddels meer gepresteerd dan John Heitinga en Marcel Keizer bij elkaar en verdient subiet een standbeeld. Afijn, live vanaf 16:15, stream van NH Nieuws bij ons, programma hierrr.